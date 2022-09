Frau stürzt bei Eisenach metertief Abhang hinunter

Rettungskräfte von DRK, Bergwacht und Berufsfeuerwehr mussten eine verunglückte Wanderin am Samstag retten.

Eisenach. Eine 48-jährige Wanderin ist schwer verunglückt im Bereich Landgrafenschlucht.

Rettungskräfte des DRK Eisenach, der Ruhlaer Bergwacht und der Berufsfeuerwehr haben am Sonnabend gegen 16 Uhr eine 48 Jahre alte Frau im Bereich Landgrafenschlucht retten müssen, die offenbar rund fünf Meter tief in eine Schlucht gefallen war. Die Polizei hat am Montag erst diesen Unfall auf Nachfrage bestätigt. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Frau mit einer Gruppe Pfadfinder der Royal Rangers und zwei Kletterern unterwegs gewesen sein.

Demnach soll die Verunglückte beim Überqueren eines gespannten Seils über eine Schlucht am Schluss den Halt verloren und den Abhang hinuntergefallen sein. Offenbar haben Augenzeugen noch vergeblich versucht, sie festzuhalten. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten die Verunglückte zunächst medizinisch vor Ort und brachten sie über unwegsames Gelände dann auf einer speziellen Trage zum Rettungswagen. Anschließend wurde die Patientin ins Mariental gebracht, wo ein Rettungshubschrauber sie nach Erfurt ins Klinikum flog. Die Eisenacher Polizei ermittelt nun, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

