Frau und Kleinkind bei Unfall in Eisenach verletzt

Am Freitag sind bei einem Unfall in Eisenach eine 36 Jahre alte Frau und ein dreijähriger Junge verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 36-Jährige gegen 11.45 Uhr mit dem Kind auf einem Fahrrad auf dem Gehweg an der Karl-Marx-Straße. Als ein 59-Jähriger mit seinem Hyundai in die Karl-Marx-Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß.

Die Frau und das Kind stürzten. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Der Dreijährige, der keinen Helm trug, erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Rad verfügte über keinen Kindersitz, so die Polizei.

52-Jährige bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin wurde in Eisenach am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Langensalzaer Straße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 52 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 9.10 Uhr aus Richtung Stockhausen kommend in Richtung Clemensstraße unterwegs, als sie offenbar von einem 39 Jahre alten Skoda-Fahrer übersehen wurde, der aus einem Grundstück auf die Langensalzaer Straße einbiegen wollte. Es kam zur Kollision, durch die sich die 52-Jährige leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

