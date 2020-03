Frauen beten für Simbabwe

Zahlreiche Gläubige waren am Freitagabend in die Hörselberghalle gekommen, um mit Liedern, Vorträgen einen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen zu feiern. Diesmal stand Simbabwe im Fokus des Weltgebetstages. Frauen des von mehreren Wirtschaftskrisen gebeutelten Landes kämpfen um Gleichberechtigung, gegen Polygamie, Zwangsverheiratungen und Diskriminierung. Sie gestalteten die weltweit gefeierte Gottesdienstvorlage, wodurch die Besucher auch Informationen über Land und Menschen erhielten.

Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ bezogen sich die Inszenierenden auf die Heilung eines Gelähmten aus dem Buch Johannes. Und so handelten auch die Lieder, die unter Leitung von Margarete Hönsch vom Kirchenchor des Erbstromtales gesungen und instrumental von der Flötengruppe der evangelischen Kirchgemeinde Ruhla, von Kirchenmusikerin Annette Stawenow am Keyboard und von Fadim nebst des jungen Alexanders rhythmisch begleitet wurden, eben von dieser Aufforderung Jesus.

Sehr lebendig wirkte das Ganze, denn alle Besucher waren aufgefordert, beim Singen aufzustehen, mit zu singen und zu tanzen. Dadurch wirkte die Halle, die wie immer, entsprechend des Mottos in den Farben des Landes geschmückt worden war und in deren Mitte der gestellten Sitzreihen ein Altartuch mit symbolischen Utensilien eingerichtet war, recht lebendig und froh.

Auch der Tontechniker tat sein Bestes. Pfarrer Gerhard Reuther von der evangelischen Kirchgemeinde Ruhla warf über einen Beamer Bilder an die Wand und unterstrich damit das Vorgetragene, das von Frauen der Kirchgemeinden Seebach, Thal und Kittelsthal, Wutha, Farnroda und Mosbach, der evangelischen und katholischen Gemeinden Ruhla sowie der Peterskirchengemeinde Schönau und Kälberfeld ausgearbeitet worden war.

Die Hoffnungsgeschichte, die durchaus auch für eine gelähmte Gesellschaft stehen kann, verdeutlichten die Konfirmanden Philipp, Tim, Nick, Martin, Emilia, Emma und Marlene aus Schönau und Farnroda ganz lapidar. Anfänglich auf Matten am Boden liegend, folgten sie der Aufforderung einer Sprecherin, die Jesus Worte imitierte, standen auf, rollten ihre Matten zusammen und marschierten los.

Im Nachbarraum fand parallel ein Kindergottesdienst statt. Von dort vernahm man ebenfalls die Fröhlichkeit der Lieder bei denen auch mit geklatscht werden sollte.

So, wie in Afrika gebräuchlich, wurde die Kollekte diesmal nicht wie bei uns üblich eingesammelt, sondern tanzend und singend an ein Depot übergeben. Nach Erklingen des traditionellen Abendliedes „Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder“ wartete ein Buffet bereits mit Gebackenem, Brotaufstrichen und Gekochten zum Verkosten auf die Besucher. Die Organisatoren hatten aufgrund Influenza- und Corona-Viren-Gefahr vorsorglich die Stuhlreihen nicht zu eng gestellt und die Köche, die traditionelles afrikanische Speisen nachgekocht hatten, gebeten, nur Gegartes anzubieten.

Am Ausgang warteten die Konfirmanden noch am Stand des Eine-Welt-Kreises mit handgefertigten Dingen, wie Zeichnungen, Schmuck, Holzkreuzen und mehr auf, die aus Afrika stammten und nach Erwerb einem guten Zweck dienen. Im kommenden Jahr wird der Weltgebetstag von Frauen aus Vanuatu mit dem Titel „Build on a Strong Foundation“ gestaltet.