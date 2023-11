Frauen erleben noch immer Gewalt und Unrecht

Eisenach. 25 Frauen finden im Vorjahr mit 21 Kindern über mehrere Wochen und Monate Schutz im Eisenacher Frauenhaus.

Erneut beteiligt sich Eisenach an der bundesweiten Fahnenaktion zum internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen!“. Auch vor dem Eisenacher Rathaus wehen die Fahnen „Frei leben – ohne Gewalt“. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Quentel, das Frauenhaus und das Netzwerk gegen häusliche Gewalt in Eisenach setzen gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.

„Das geht uns alle an, und der Aktionstag ist weltweit zum Symbol geworden, sich gegen Unrecht an Frauen zu wehren und für ein freies und selbstbestimmtes Leben von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt stark zu machen. Mit der Fahne setzen wir ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt und unterstützen damit die bundesweite Fahnenaktion“, sagt Katja Wolf.

Seit mehr als 30 Jahren finden Frauen und ihre Kinder, die häuslicher oder anderen Formen von Gewalt ausgeliefert sind, Schutz, Sicherheit und Beratung im Eisenacher Frauenhaus. „Ich bin den Mitarbeiterinnen und dem Trägerverein dankbar für ihr unermüdliches Engagement“, betont die Oberbürgermeisterin.

Fahnen als Zeichen des Widerstands und der Unterstützung gehisst

OB Wolf hisste am Aktionstag mit der Gleichstellungsbeauftragten Ulrike Quentel, Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und Unterstützerinnen die Fahnen. Neben den bekannten Fahnen „Frei leben ohne Gewalt“ ist nun auch die Fahne „Wir sagen Nein zu Gewalt an Frauen!“ zu sehen.

Auch in Eisenach und im Wartburgkreis sind Frauen von häuslicher oder sexueller Gewalt sowie von Stalking betroffen. Letzteres wird inzwischen verstärkt digital verübt. Im Jahr 2022 fanden 25 Frauen mit 21 Kindern über mehrere Wochen und Monate Schutz im Eisenacher Frauenhaus, das vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und dem Wartburgkreis gefördert wird. Die Mitarbeiterinnen berieten auch 156 betroffene Frauen telefonisch oder persönlich. Insgesamt wurden 268 ambulante Beratungsgespräche mit Betroffenen und Menschen aus deren sozialem Umfeld geführt.

Fachtagung im Rathaus zu Genitalverstümmelung

Zusätzlich zur Fahnenaktion beteiligt sich Eisenach an der Initiative der Thüringer Gleichstellungsbeauftragten und Netzwerke gegen häusliche Gewalt „25.11. ich handle JETZT!“. Unter handle-jetzt.de finden Betroffene und Menschen in deren Umfeld Infos und Hilfsangebote.

Außerdem fand am Montag im Rathaus ein Fachtag für pädagogische und medizinische Fachkräfte zum Thema „Weibliche Genitalverstümmelung: Konkrete Hilfen und wirksamer Schutz“ mit Simone Schwarz von der Fachberatungsstelle des Vereins „Saida International Leipzig“ statt.