Ach, mal wieder ins Theater gehen, dafür fahre ich sogar weit ins Hessische. In Eisenach im Landestheater brennt es ja dauernd.

Mit ein paar wenigen Wischern über das Smartphone sind das Stück ausgewählt, der passende Tag festgelegt, die Corona-Belehrung akzeptiert, die Tickets reserviert und bargeldlos bezahlt. Alles ganz unkompliziert.

Dummerweise geht etwas schief bei der elektronischen Übermittlung der Tickets, so dass ich – ganz altertümlich – telefonieren muss. Und ja, der Fehler liegt vermutlich bei mir.

Fremde Stimme, fremde Frau und trotzdem sofort ein heiterer Ton in diesem Telefonat. Das kommt selten vor, wenn es aber geschieht, macht selbst eine fernmündliche Pannenbewältigung keinen Ärger.

Am lustigsten wird es, als ich zum Abgleich meine Adresse in Eisenach nenne: Am Frauenplan, Numero soundso. Wir scherzen, was wohl ein Frauenplan sei? Na logisch, sagt die Frau an der hessischen Theaterkasse, Frauen haben halt immer einen Plan. So spricht die Frauenrechtlerin, entgegne ich. Dass Plan einfach nur eine ebene Fläche, also einen Platz meint, ist doch egal.

In Gotha gibt es eine Hochzeitsallee. Was wäre geschehen, hätte ich diese Wohnanschrift genannt? Hätte mich die Frau am anderen Ende der Leitung ungesehen geheiratet?