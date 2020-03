Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauen, wenn es knifflig wird

Gestern war Weltfrauentag. Mit Recht, schließlich übernimmt das weibliche Geschlecht eher häufig die wichtigen Dinge des Lebens. Das ist gut so, schon weil Frauen ja angeblich klar stärker „multitaskingfähig“ sind als Männer, also in der Lage mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.

Eine üble Behauptung ist allerdings, dass die männliche „Multitasking-Fähigkeit“ nicht über das gleichzeitige „Biertrinken und Sportschau-Schauen“ hinausgeht. Pure Verleumdung, schließlich kommt ja das „Verletzungsfreie-auf-der Couch-Liegen“ noch dazu.

Auch im Kreistag gilt, dass da die Frauen meist ran müssen, wenn es knifflig wird. Die Männer halten die hehren Reden, die Frauen müssen arbeiten, wie etwa Carola Hunstock als Vorsitzende. Nun stand die Wahl der Seniorenbeauftragten an. In der Wahlkommission gilt es nicht nur Zettel auszuteilen und die Wahlurne zu bewachen, sondern zählen, rechnen und schreiben muss man auch können. Ausschlusskriterium für Männer? In Jedem Falle schickten alle Fraktionen -- CDU/FDP, SPD/Grüne, Linke und Freie Wähler/LAD -- Frauen in die Kommission. Lohn: Die Wahl lief reibungslos ab und es wurde ein Frau gewählt.

Ausnahme: Die AfD schickte einen Mann. Der Frauenanteil in der AfD-Fraktion liegt – das kann sogar ein Mann ausrechnen – bei 0 Prozent.