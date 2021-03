Frei laufende Hunde im Eisenacher Kartausgarten

Eisenach. Im Eisenacher Kartausgarten sind frisch gepflanzte Frühblüher ausgebuddelt worden. Die Stadtverwaltung macht frei laufende Hunde als Ursacher aus.

Die kürzlich gepflanzten Frühblüher im Kartausgarten sind durch freilaufende Hunde teilweise ausgebuddelt und zerstört worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Weiter wird darauf hingewiesen, dass Hunde in Grünanlagen generell an der Leine zu führen sind. Auch die Hinterlassenschaften der Tiere würden allzu oft nicht im Hausmüll landen, sondern auf Wegen und Grünflächen zurückbleiben. „Wir bitten, darauf aufzupassen, dass Hunde nicht die Wege verlassen. Sie können großen Schaden in den Grünanlagen anrichten“, heißt es in der Pressemitteilung.