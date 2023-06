Freibäder haben Hochkonjunktur

Freibäder wie das Waldbad in Mosbach hatten in den letzten Tagen einen guten Zulauf. Das Mosbacher Bad öffnet deswegen ab sofort eine Stunde früher und macht täglich von 11 bis 19 Uhr auf.

Eberhard Dachsel sieht noch keinen Regen kommen

Kühl und nass sollte der Mai sein. So wünschen sich Landwirte, Förster und Gärtner den Mai. Doch das Wetter ist kein Wunschkonzert. Trotz der teilweise recht kühlen Nächte liegt im Mai die Monatstemperatur mit 13,8 Grad über dem Eisenacher Mittel von 12,8 Grad.

Wetterfrosch Eberhard Dachsel Foto: Sascha Willms / Archiv

Über Mangel an Sonnenschein musste sich besonders in der zweiten Maihälfte niemand beklagen. Kontinentale Luft aus dem Osten hatte kaum Feuchtigkeit im Gepäck. Demzufolge war Regen Mangelware. Gerade in der gegenwärtigen Hauptwachstumsphase wäre ausreichend Niederschlag dringend notwendig. Zwar hatten viele Regentage in den Vormonaten März und April den dürstenden Boden durchfeuchtet, doch mit nur 33 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Wonnemonat (Eisenacher Maimittel: 69 l/m²) war das Guthaben fast wieder aufgebraucht.

Ungünstig für das Wachstum war auch der anhaltend trockene Wind. Als Hungerwind wird er landläufig bezeichnet, denn er verspricht keine gute Ernte. Ein Blick in die mittelfristige Wetterprognose zeigt auch für die nächsten beiden Wochen stabiles Hochdruckwetter an. Erst im zweiten Juniquartal ist derzeit mit Regen zu rechnen.

Freuen wir uns über den Sonnenschein und hoffen auf baldigen Regen, wenn möglich nachts.