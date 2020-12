Freiwilligenagentur Eisenach hilft beim Einkaufen oder Medikamente abholen

Im Nachbarschaftszentrum werden unter Federführung der Freiwilligen-Agentur die Einkäufe und Hilfen für Senioren oder Menschen in Quarantäne organisiert. Viel zu tun haben Gabriela Birkner, Heike Apel-Spengler, Christel Apel, Willi Wolf und Gerda Jarmuszewski (von links).

Eisenach. Mehr als 3000 Menschen sind in der Wartburgregion in Quarantäne. Einige sind dann auf Hilfe beim Einkaufen angewiesen, weil sie sonst niemanden haben.

Senioren gehen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus nicht mehr einkaufen. Familien in Quarantäne haben niemand, der sie in dieser Zeit mit Lebensmitteln versorgt. Die Fälle nehmen zu, in denen Menschen darauf angewiesen sind, dass andere für sie einkaufen oder Besorgungen erledigen.