In der Elisabethkirche entzünden Besucher Kerzen an den beiden Friedenslichtern.

Kirche in Eisenach Friedenslicht erreicht Eisenach am Sonntag

Aus der katholischen St. Elisabeth-Kirche wird das Licht zur Weihnachtszeit entsendet

Das vor Monaten in Bethlehem in Palästina entzündete und um die Welt getragene, geflogene und gefahrene Friedenslicht erreicht am Sonntag, 17. Dezember, Eisenach. Der Gottesdienst zur Ausendung der Flamme wird ab 17 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche gefeiert, musikalisch umrahmt von einer Abordnung des Gospelchores Eisenach.

In der Kirche werden am Friedenslicht entzündete Kerzen brennen. Daran können alle Menschen ihr eigenes Licht, ihre eigene Kerze entzündet. Das Licht ist alljährlich Botschaft in der Weihnachtszeit.