Unter den aktuellen Hygieneregeln findet am Sonntag in der Elisabeth-Kirche der Friedenslicht-Gottesdienst statt.

Friedenslicht kommt am Sonntag an

Eisenach. Gottesdienst am Sonntag in der Elisabeth-Kirche geplant.

Alle Jahre wieder, allerdings das zweite Jahr unter dem Eindruck der Pandemie und ihrer Zwänge, erreicht das Friedenslicht aus Bethlehem am Sonntag Eisenach. In der Elisabeth-Kirche findet ab 17 Uhr die ökumenische Friedenslicht-Andacht statt, bei der jeder seine Kerze am Licht der Hoffnung und des Friedens entzünden kann, das aus Bethlehem um die Welt geht. Zum Gottesdienst gilt die 3G-Regel. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sind davon ausgenommen.