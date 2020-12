Friedenslicht kommt nach Eisenach

Zahlreiche Menschen entzünden in der Elisabeth-Kirche in Eisenach eine Kerze am Friedenslicht und nehmen das Licht mit in alle Himmelsrichtungen.

Eisenach. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am 13. Dezember in Eisenach begrüßt und ausgeteilt.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr in einer ökumenischen Andacht in der Pfarrkirche St. Elisabeth in der Eisenacher Sophienstraße begrüßt und ausgeteilt. Wer das Friedenslicht für sein eigenes Heim mitnehmen möchte, kann eine Kerze oder eine Laterne mitbringen und dann entzünden.

Die Anzahl der Plätze in der Kirche sind begrenzt. Die Teilnehmer sollten zur Andacht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und bei der Weitergabe des Friedenslichtes die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln beachten.

Friedenslichtaktion 2020 unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“

Ab dem 14. Dezember wird das Friedenslicht in Eisenach sowohl in der Pfarrkirche St. Elisabeth als auch in der Georgenkirche am Markt zu den Zeiten der Kirchenöffnung zugänglich sein und man kann es sich dort auch weiterhin abholen.

Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF). In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), des Bundes Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG), des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) sowie des Verbands Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) weitergeben.

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Gerade in diesem Jahr, so die Organisatoren, habe das Coronavirus gezeigt, „wie zerbrechlich unser gesellschaftliches Zusammenleben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind.“