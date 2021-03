Eine Straße in Eisenach ist abgesackt und deswegen halbseitig für den Verkehr gesperrt. (Symbolbild)

Friedhofstraße in Eisenach ist abgesackt

Die Eisenacher Friedhofstraße ist noch bis zum Nachmittag des 11. März halbseitig gesperrt. Der Grund für die kurzfristige Sperrung sei das Absacken der Straße an der Einmündung zur Mühlhäuser Straße, teilte die Stadtverwaltung Eisenach mit. Deshalb musste am Dienstag in diesem Bereich das weitere Befahren unterbunden werden.

Die Friedhofstraße ist schon seit mehreren Jahren in einem schlechten Zustand. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Straßenbauarbeiten um erhöhte Vorsicht.