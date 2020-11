Frischzellenkur für Schlossparkschule Marksuhl

Die Anbindung an den öffentlichen Abwasserkanal und die Sanierung der Kläranlage ist eines der Dinge, die an der Regelschule Marksuhl jetzt in Angriff genommen werden. Etwa 350.000 Euro hat der Wartburgkreis für die Frischzellenkur der Schlossparkschule fixiert. Die Sanierung der Außenfasse und ein neues Dach für den Mittelbau der Schule stehen ebenfalls auf dem Plan.

Das Gespräch mit Vertretern der Schule, die in Sabine Jahn seit August eine neue Leiterin hat, hatte die Gemeindeverwaltung Gerstungen gesucht und war dann bei Vize-Landrat Udo Schilling (CDU) auf offene Ohren gestoßen, berichtet Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos). Um die Regelschule Marksuhl ist es in der Außenwirkung seit geraumer Zeit still.

Mit Blick auf die ehrgeizigen Erweiterungspläne der Regelschule Berka/Werra hatte Jahn befürchtet, dass ihre Schule ins Hintertreffen und vielleicht sogar aufs Abstellgleis gerät. Dem sei nicht so, beruhigt Udo Schilling. Weil die Schülerzahl der Schlossparkschule mittlerweile unter 180 liegt, entfiel die Doppelspitze der Schulleitung. Die bisherige Schulleiterin übernahm daraufhin die Grundschule Bad Liebenstein, ihre Stellvertreterin die Leitung in Marksuhl. Die Arbeit hat es unter Coronabedingungen in sich.

Zum 1. Dezember hat das Ministerium angeordnet, dass Klassen ab Jahrgangsstufe 7 auf „Stufe gelb“, also getrennt unterrichtet werden, eine Hälfte in der Schule, die andere online Zuhause. 5. und 6. Klasse werden in der Schule von einem festen Lehrer betreut. Das System ist nicht nur für Schüler ohne PC eine Herausforderung, auch für Lehrer.