Frühe Reformatoren in Eisenach und Creuzburg

Martin Luther steht wie kein anderer Kirchenvertreter für die Geschichte der Reformation. Unzählige Abhandlungen sind über ihn erschienen, die nächsten sind bereits in Planung. Schließlich steht in gut einem Jahr das nächste große Lutherjubiläum in Deutschland und in Eisenach an, denn am 4. Mai 1521 kam Martin Luther bekanntlich auf der Wartburg an, lebte dort getarnt als Junger Jörg in seinem Versteck und übersetzte in nur wenigen Wochen das Neue Testament. Somit feiern wir 2021/2022 500 Jahre Übersetzung der Bibel durch Martin Luther.

In den letzten Jahren – auch durch das 2017 stattgefundene Reformationsjubiläum und mit Blick auf das 2025 anstehende Bauernkriegsjubiläum – hat sich hingegen der Autor Thomas T. Müller mit der Zeit der Entwicklung der Frühreformation in Eisenach fernab vom großen Luther beschäftigt und stieß bei seinen Studien auf zwei frühe evangelische Reformatoren in Eisenach und Creuzburg – Jakob Strauß und Matthäus Hisolidus. Das Ergebnis dieser Forschungen hat er jetzt in einem kleinen Buch veröffentlicht mit dem Titel „Die Frühreformation in Westthüringen – Jakob Strauß in Eisenach und Matthäus Hisolidus in Creuzburg“. Thomas T. Müller führt seit 2006 die Mühlhäuser Museen und ist seit geraumer Zeit auch Präsident des Thüringer Museumsverbandes. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und mehr als 70 Aufsätze zur Reformations- und Wallfahrtsgeschichte, zum Bauernkrieg sowie zur Thüringer und Eichsfelder Landesgeschichte verfasst. 2016 promovierte er zu Frühreformation und Bauernkrieg im Umfeld der Reichsstadt Mühlhausen.

Thomas T. Müller hat die Reformation in Creuzburg und Eisenach beleuchtet und dazu ein Buch veröffentlicht. Foto: Tino Sieland.

Der Band ist Teil einer Schriftenreihe zur Reformationsgeschichte in Thüringen, deren Basis eine Vortragsreihe des Forschungsprojektes „Thüringen im Jahrhundert der Reformation“ war. Eingefleischte Geschichtsfreunde werden es vielleicht noch wissen, einen solchen Vortrag gab es im September 2016 auch in Eisenach, als Müller im Luther-Gymnasium das erste Mal über die Bedeutung der zwei Reformatoren in der Region referierte.

Das nun veröffentlichte Buch fasst den Vortrag und Müllers umfassende Kenntnisse zu Reformation und Bauernkrieg zusammen und geht der Frage nach, welchen Einfluss Strauß in Eisenach und Hisolidus in Creuzburg hatten, was ihre reformatorische Arbeit für Auswirkungen auf die Einheimischen hatte und inwieweit ihre Haltung in Zeiten der Unruhen im Bauernkrieg wahrgenommen wurden.

Jakob Strauß, um 1480 in Basel geboren, galt als eher scharfzüngiger Vertreter der Reformation und ist 1522/1523 in Eisenach als Prediger der Georgenkirche angestellt worden. Er ging relativ schnell nach Beginn seiner Anstellung gegen den in Eisenach damals üblichen Reliquienkult vor und führte in dieser Zeit auch in Eisenach die Priesterehe ein.

Das Buch vermittelt das Bild eines regen, auch zum Teil selbstherrlich wirkenden Geistlichen, der wohl im Herbst 1525, weil seine Anhänger immer weniger wurden, die Stadt Eisenach wieder verließ. Und der nicht unbedingt mit seinem Tun bei Luther selbst oder am herzoglichen Hof in Weimar auf Gegenliebe und stetiges Wohlwollen stieß. Davon zeugt auch ein Gutachten, vom Weimarer Herzog in Auftrag gegeben, das Luther schrieb, nachdem Strauß in Eisenach selbst 51 Thesen auflegte, die dem Wucher in Eisenach den Garaus machen sollten. Seine strikte Haltung brachte ihm zudem viel Ärger bei den Eisenacher Stadträten ein, weil diese sich sorgten, Strauß könne das Volk gegen sie aufwiegeln.

Das Buch beleuchtet aber auch die Zeit der beiden Prediger während des Bauernkrieges. Matthäus Hisolidus muss, bevor in Creuzburg seine Arbeit aufnahm, ein bewegtes Leben geführt haben. Woher er stammt, ist unbekannt. Spannend ist aber Hisolidus’ Verbindung zu einigen Adeligen im Nordhäuser Raum, die Thomas T. Müller in diesem Buch näher beleuchtet. Ebenso muss Hisolidus, schreibt der Autor, an den ersten größeren Unruhen mit Müntzer-Anhänger und Bauernführer Heinrich Pfeiffer im Juli 1523 beteiligt gewesen sein. Der Bauernkrieg selbst, so kommt der Autor zu dem Schluss, hatte auch Auswirkungen auf Creuzburg. Diese seien gar nicht so unerheblich gewesen, schreibt Müller. Dies sei selbst aus den wenig bislang erschlossenen Akten zu dem bisher unbeleuchteten Thema zu erahnen. So haben sich mehrere Werrastädter dem „Werrahaufen“ angeschlossen. Er führt in seinem neuen Buch die Namen mehrerer Creuzburger an, die sich während des Bauernkrieges Aufständischen anschlossen.



Das Buch bietet einen neuen Blick auf zwei durchaus nicht so unbedeutende Theologen aus der Frühzeit der Reformation.

Thomas T. Müller, Frühreformation in Westthüringen, Jakob Strauß in Eisenach und Matthäus Hisolidus in Creuzburg, Verlag Vopelius Jena, 9.80 Euro, ISBN 978-3-947303-09-0.