Frühling legt Kaltstart hin

Wetterfrosch

Mit einem Kaltstart begann der meteorologische Frühling. Kalte minus 6 Grad zeigte das Thermometer der Eisenacher Wetterstation am Morgen des 1. März. Polare Kaltluft in einer wolkenlosen Nacht ließen das Quecksilber in einen Minusbereich sinken, der in diesem Winter weniger typisch war.

Denn im Vergleich zum langjährigen Mittel für Eisenach, das bei 53 Frosttagen steht, machen sich die im Winter 2022/2023 gezählten 28 Frosttage recht mager aus. Dagegen war die Zahl der Tage, die schon frühlingshaft mild waren, ungewöhnlich hoch.

Entsprechend hoch fällt auch die Winter- Durchschnittstemperatur aus. Mit 3,8 Grad liegt sie deutlich über dem Mittel von 1,0 Grad. Schnee war in diesem Winter Mangelware. Nur an sechs Tagen bedeckte eine geschlossene Schneedecke die tieferen Lagen Thüringens. ( Mittel: 32 Tage) Wer dem Wintersport frönen oder die weiße Pracht verschneiter Wälder erleben wollte, fand aber beides in den höheren Regionen des Thüringer Waldes.

Die Niederschlagsbilanz war in Eisenach in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar ausgeglichen. An insgesamt 49 Tagen regnete oder schneite es (Mittel: 51 Tage). Die Summe der Niederschläge beträgt 158 Liter pro Quadratmeter (Mittel: 155 Liter).

Fazit: Der meteorologische Winter 2022/23 war auch diesmal wieder zu mild. Die bisher höchsten Mittelwerte wurden von der Eisenacher Wetterstation im Winter 2015/16 mit 4,0 Grad und im Winter 2019/20 mit 4,9 Grad gemessen.