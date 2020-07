Peter Arends vom Förderverein zur Erhaltung von Park und Schloss Wilhelmsthal lädt am 1. August zur ersten öffentlichen Führung in diesem Jahr ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal

Zum ersten Mal in diesem Jahr findet am Sonnabend, 1. August, um 14 Uhr eine öffentliche Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal bei Eisenach statt. Treffpunkt ist am historischen Nymphenbrunnen direkt an der Schlossachse.

Peter Arends führt die Besucher. Zu besichtigen sind der historische Telemannsaal und das Corps de Logis, das älteste Gebäude der Anlage. Schwerpunkt bildet ein Rundgang durch den Fürst-Pückler-Landschaftspark, alles gewürzt mit kleinen Begebenheiten, Historie und Histörchen.

Besucher werden gebeten, die Parkplätze an der Einfahrt von der Bundesstraße 19 oder die ausgeschilderten Parkplätze direkt am Marstall zu nutzen. In der Park- und Schlossanlage stehen keine Toiletten zur Verfügung. Der Preis für die Führung beträgt für Erwachsene fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Es ist nur Barzahlung möglich. Alle Eintrittsgelder kommen der weiteren Sicherung und Sanierung von Park und Schloss Wilhelmsthal zugute. Je nach Wetterlage und Interesse der Gäste dauert die Führung ein bis zwei Stunden.

Coronabedingt beginnen die Führungen in der historischen Park- und Schlossanlage Wilhelmsthal erst jetzt wieder. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Weitere Termine sind am 5. September und 3. Oktober.

Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal, 1. August, 14 Uhr, Eintritt fünf Euro, Kinder frei