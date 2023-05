Fünfjähriges Kind in Eisenach angefahren – Geparkte Autos beschädigt

Die Meldungen der Polizei für Eisenach und Umgebung.

Am Freitag stellte eine 22-Jährige ihren VW gegen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz im Eichrodter Weg in Eisenach ab. Als sie am Samstag gegen 17.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie laut Polizei einen Unfallschaden am Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Eisenach unter Telefon 03691-261124 melden.

Kind bei Unfall verletzt

Am Samstagabend befuhr eine 66-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Volvo die Georgenstraße in Eisenach, als laut Polizei ein fünfjähriges Kind auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge wurde das Kind leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße in Dankmarshausen im Wartburgkreis. Nach Zeugenaussagen kollidierte ein blauer Kleinwagen beim Vorbeifahren mit einem geparkten Honda. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand entsprechender Sachschaden.

Die Polizei Eisenach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

