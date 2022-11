Fünftklässler präsentieren in Eisenach ihre Schule

Eisenach. Zum Tag der offenen Tür lädt am 19. November das Eisenacher Martin-Luther-Gymnasium.

Latein, Englisch, Mathe, Kunst, Physik oder Musik – all das kann man am evangelischen Martin-Luther-Gymnasium (MLG) lernen. Doch wer hat schon einmal etwas von „Lernen lernen“ gehört? Wer wissen will, was es mit diesem Fach auf sich hat, sollte am kommenden Sonnabend, 19. November, von 10 bis 13 Uhr das Gymnasium am Eisenacher Predigerplatz besuchen. Dann lädt die Schule vor allem interessierte Viertklässler und ihre Eltern ein, den Unterricht, die Fächer und das Schulprofil näher kennenzulernen. Nach einer Präsentation der Fünftklässler führen diese die vielleicht künftigen Lutherschülerinnen und -schüler durch das Schulhaus, Eltern bekommen während dieser Zeit Informationen zur Schule selbst und zum Schulalltag, lernen auch die potenziellen Klassenlehrer kennen. Ehemalige Gymnastinnen und Gymnasiasten sind zum Tag der offenen Tür vor Ort und stehen bei Fragen zur Verfügung. Es ist der erste Tag der offenen Tür, der nach der Corona-Pandemie wieder live in der Schule stattfinden kann. Anmelden kann man sich auch schon für einen Schnuppertag am MLG. Die finden vom 28. November bis 9. Dezember statt. Danach beginnt die Anmeldewoche am evangelischen Gymnasium vom 12. bis 16. Dezember.