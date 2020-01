Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für das geliebte Blech müssen Autofahrer nun mehr blechen

Mit dem neuen Jahr ändert sich die Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Eisenach. Der Autofahrer muss nun tiefer in die Tasche greifen, um seinen fahrbaren Untersatz im öffentlichen Verkehrsraum vorschriftsmäßig abzustellen. In der Parkgebührenzone 1, die die Innenstadt und die citynahen Bereiche einschließt, kostet jede angefangene Stunde nun montags bis samstags in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr 1,50 Euro. Bislang knöpfte die Stadt mobilisierten Stadtgästen hier 1,20 Euro dafür ab. Die Samstagnachmittage werden nun bis in die Abendstunden kostenpflichtig. Der bislang kostenfreie Sonntag sprudelt nun auch Geld in die Stadtkasse. In Zone 1 wird sonntags in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr eine Tageskarte erforderlich, die zwei Euro kostet. Tage-, Wochen- oder Monatskarten sind in Zone 1 nicht erhältlich.

In der Gebührenzone 2, die alle übrigen Gebiete der Stadt Eisenach umfasst, in denen eine Parkraumnachfrage vorhanden ist, sind die Wochenenden gebührenfrei. Hier wird von montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr je angefangene Stunde 1 Euro, für die Tageskarte 3 Euro, für die Wochenkarte 10 Euro und die Monatskarte 30 Euro erhoben. In der Parkgebührenzone 3, die Eisenachs touristischen Anziehungspunkte umfasst, wird es ebenfalls teurer. Zudem verlängert sich die kostenpflichtige Zeit zur Entrichtung der Parkgebühren. Dazu zählen die Parkflächen Prinzenteich/Mariental, Parkfläche Kurstraße, Parkfläche und Karl-Marx-Straße. Die Wochenendtage kosten das Gleiche wie die Wochentage. Montags bis sonntags in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr wird je angefangene Stunde 1,50 Euro, für die Tageskarte 5 Euro, die Wochenkarte 15 Euro und die Monatskarte 40 Euro fällig. „Feiertage sind gebührenfrei“, sagt Janina Walter von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Die neue Gebührenordnung tritt zwar zum 1. Januar in Kraft, aber die Parkscheinautomaten werden erst in der zweiten Kalenderwoche, voraussichtlich vom 6. bis zum 8. Januar umgestellt. Im Eisenacher Stadtgebiet stellen städtische Angestellte in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Wartungsfirma insgesamt 41 Parkticket-Spender um. „Wir können nicht nur über Klimaschutz reden, sondern müssen auch etwas dafür tun, Autoverkehr zu vermeiden“, begründet Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) gegenüber unserer Zeitung ihre Entscheidung zur Erhöhung der Parkgebühren und Ausweitung der kostenpflichtigen Zeiten. Sie weist darauf hin, dass die Gebühren für das Straßenrandparken seit sieben Jahren nicht erhöht wurden. Über die Parkgebühren in städtischen Parkhäusern entscheidet der Eisenacher Stadtrat. Ihre Beschlussvorlage nahm die Rathauschefin jedoch zur letzten Sitzung von der Tagesordnung. Die Entgelte für beide Parkhäuser der Stadt werden noch einmal in den Ausschüssen beraten. Michael Klostermann (SPD) bemängelte, dass die Anhebung der Parkgebühren für das Parken in den Parkhäusern mit denen am Straßenrand vermischt wurde, was zu erheblichen Irritationen bei den Stadträten führte.