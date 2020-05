Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Liebhaber des lieblichen Klangs

Für alle Liebhaber des lieblichen Klanges der Viola d’amore hat das Duo Aliquot eigens für die „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ ein weiteres Stück als neuen Videobeitrag eingespielt. Simona und Gheorghe Balan aus Eisenach sind ganz oben auf der Playlist mit einem rumänischen Tanz „Ita“ zu hören.

Die aus Rumänien stammenden Musiker waren feste Ensemble-Mitglieder der Landeskapelle Eisenach von 1978 beziehungsweise 1980 bis zu deren Auflösung und widmeten sich bereits zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn neben der Orchestermusik mit großer Liebe der Kammermusik.

Nachdem Simona und Gheorghe Balan mit dem Streichquartett Divertimento zu einem festen Bestandteil des Kammermusikgeschehens der Wartburgstadt wurden, entdeckten sie kurz nach der Jahrtausendwende die seltene und kaum bekannte Viola d’amore, mit welcher sie seither begeistern und ebenso faszinieren.

Im Jahr 2008 gründeten sie daher das Duo Aliquot. Es folgten bisher in Deutschland, Österreich, Rumänien, Frankreich wie auch in Belgien zahlreiche Auftritte.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ wollen wir zeigen, welch großartige Musiker es in der Region gibt, die unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@ thueringer-allgemeine.de.