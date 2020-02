Fulminantes Finale der fünften Jahreszeit in Farnroda

Wutha-Farnroda. Die mit über 600 Plätzen nahezu ausverkaufte Hörselberghalle stand Samstagabend selbstredend ganz im Zeichen des „Narrenschiffs“, eigentlich das Motiv einer führerlosen oder durch Kompetenzgerangel des unqualifizierten Führungspersonals am Abgrund taumelnden Gesellschaft. Dass von diesem symbolträchtigen Ort aus der Elferrat über das närrische Treiben sicher regiert, während man aufs vielerorts übliche Prinzenpaar verzichtet, hat Tradition, aber auch Geschmäckle…

Wozu gekrönte Häupter, wenn die ohne sachverständige Berater sowieso nichts mehr gebacken kriegen! Ein Schalk, wer diesen Faden beim Farnrodaer Karnevalsschlager weiterspinnt, in dem es heißt „Wenn die Narrenzeit erklingt und der Till sein Zepter schwingt, wenn die Kinder sich maskieren, ihre Freude demonstriern, wenn der Griesgram einmal lacht und sogar mal danke sagt, wenn die Musik spielt im Saal, ja dann ist bei uns Karneval…“

Mit dem „Griesgram“ meinen die Narrhallesen den wohl schon länger durch Amtsabwesenheit glänzenden Bürgermeister ihrer Gemeinde, den dann auch Philipp Klein, der das „Protokoll“ verlas, als „Alpha-Rammler Gieß“ schmerzlich vermisste und damit unter den Einheimischen eruptive Lachsalven auslöste.

Natürlich blieb’s nicht bei der Lokalpolitik und örtlichen Ereignissen, die der Büttenredner durch den Kakao zog. Weiß Gott lieferten die Thüringer und bundesdeutschen Partei-Matadoren in den letzten Wochen ja reichlich Stoff zum Kopfschütteln und zum geradezu hilflosen Totlachen. Was Wunder, wenn Spaßmacher in die Vollen greifen!

Jüngster Büttenrednererntet viel Applaus

Viel Applaus wurde auch dem zehnjährigen Anton Wenig zuteil, der das Szenario von „Kevin allein Zuhaus“ in eine Realepisode am Rehberg übertrug: Eltern sind ausgegangen, Anton und Brüder feiern sturmfreie Bude, laden sich Party-Freunde ein und verwüsten – versehentlich – das Haus mit Grillfeuer im Wohnzimmer, kaltem Buffet im Schlafzimmer, Tarzan an den Vorhängen. Gerade als Papas Computer samt Schreibtisch die Kellertreppe hinunterfahren, stehen Antons entsetzte Erzeuger in der Haustür… „ein Königreich für einen Fotoapparat!“ Dass die Oma schließlich aus dem Nähkästchen plaudert, „denselben Bock hat dein Papa einst auch mal geschossen“, ist für den Enkelsohn so etwas wie eine Beruhigungspille.

Elfengleiche Feen, stählerne Amazonen und knuffige Häschen füllten den Saal der Hörselberghalle. Foto: Stefanie Krauß

Schwungvolle Bühnenprogramm fordert zum Tanzen auf. Gott sei dank hatte Anton zu diesem Zeitpunkt sein Tanzbein bereits erfolgreich geschwungen, und zwar als jüngstes Mitglied der Jugendtanzgruppe unter Leitung von Ramona Roßbach. Wegen ihrer wirklich tollen Darbietungen waren die zwischen 9 und 15 Jahre alten Mädchen und Jungs ins Abendprogramm eingeladen worden und begeisterten hier im Look der US-amerikanischen 20er mit schwungvollen Boogie-Woogie und Rock`n Roll.

Mindestens ebenso viel Spaß machten dem Publikum das Farnrodaer Männerballett mit einem umwerfenden Best-of-Potpourri aus den letzten 55 „fünften Jahreszeiten“ und viele weitere Showeinlagen. Die „Flying feets“ der gleichnamigen Tanzgruppe rissen förmlich jeden vom Sitz, Schlager-Medleys animierten zum Tanzen, den Song des extra aus Sachsen eingeflogenen Tim Göhler mit dem überzeugenden Titel „Bleib in Farnroda!“ hielten die Gäste für „megastark“, selbst die Band „Pur“ wurde als Stargast des Abends in die Hörselberghalle gezaubert. Dass die Mischung aus Büttenreden, Gags, spanischen Tänzen, Polka, griechischem Sirtaki, Alice im Wunderland, Schwanensee oder Deutschrock die gute Laune wie den Durst gleichermaßen befeuerten, stand außer Frage.

Um beim schönen Gabalier-Lied „Hulapalu“, mit dem der Vereinsvorsitzende Christian Ortmann den Saal anheizte, so richtig in Fahrt zu kommen, waren schon ein paar Bierchen recht zielführend. Ortmann, seit 23 Jahren dabei, strahlte über das „fulminante Finale der Festsitzung“, die zugleich die größte Veranstaltung während der Faschingszeit in der Region darstelle. 75 Mitglieder, samt Tanzverein sogar 120, zählt der Karnevalsverein, erklärte er und vergaß nicht den Dank an die Helfer aus anderen Vereinen und an die 41 Unternehmen, die das Narrentreiben in diesem Jahr unterstützten.

Während des kleinen Info-Gesprächs am Rande füllte sich einmal mehr die Tanzfläche mit Teufeln, Eichhörnchen, Gießkannen, Hexen und Häftlingen, die sich bei der Musik der Hausband „Herby and Friends” ganz vortrefflich unterhielten.