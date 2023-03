Fulminates Showprogramm zum Beginn des Sommergewinns

Eisenach. Publikum erlebt abwechslungsreiches Bühnen-Spektakel aus Tanz, Gesang, Akrobatik und Komik in der Werner-Aßmann-Halle Eisenach.

Die deutsche Sprache bietet nicht annähernd genügend Superlative, um die Sommergewinnsvorabende am Wochenende in der Werner-Aßmann-Halle nur halbwegs in passenden Worten zu fassen. Bereits mit den ersten Darbietungen zieht im drei Jahre ausgehungerten Publikum eine überwältigende Stimmung auf, die in den größten Karnevalshochburgen der Wartburgregion seinesgleichen sucht. Es ist schier unglaublich, wie viele Menschen der Sommergewinn mobilisieren kann, um ein knapp vierstündiges Programm auf die Beine zu stellen, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagt.

Dem Zauber der Frau Sunna ist Herr Winter erlegen. Foto: Norman Meißner

Stundenlang klatschen die Gäste weiter, übergehen das Brennen der Hände, Jubeln und Pfeifen bis zur Heiserkeit, verwandeln dabei Eisenachs Handballtempel in eine von Emotionen überschäumende Festhalle. „Es ist so schön gewesen und das Beeindruckende für mich ist, was mit dem Ehrenamt in der Stadt so professionell möglich ist – das Ehrenamt ist einfach unbezahlbar“, sagt der Eisenacher Sebastian Krieg über den Kommerschabend.

Der Chor der Blütenfrauen unter Leitung von Christiane Tomaske verabschiedet sich nach einem knappen Jahrzehnt mit einem stimmungsvollen Liederreigen von der Bühne des Eisenacher Sommergewinns. Foto: Norman Meißner

Viele der Akteure brillieren gleich in mehreren Rollen wie Sunna-Darstellerin Anna-Katharina Heß, die mit Schwesterherz Lisa und Katrin Krebs die Halle mit einem Queen-Medley rocken. Im Bruchteil einer Sekunde stampft die Gästeschar zum Rhythmus von „We Will Rock You“. Beim Streitgespräch ist der Winterdarsteller Roberto Fink zwar unterlegen, hat aber später bei der „Germanen-Disco“ einen überlegenen Auftritt. Der anfängliche Ringelpiez gewinnt an Fahrt, passiert Disco-Klassiker und dreht mit der Dancing-Queen Felice Raab zu aktuellen Hits richtig auf.

Zur „Germanen-Disco“ legen die Germanen einen überlegenen Auftritt hin. Foto: Norman Meißner

Als Sommergewinnsoriginale Hermine&Schorsch ziehen Heike Apel-Spengler und Torsten Daut Eisenachs Unzulänglichkeiten gehörig durch den Kakao. „Hätten wir das Zukunftszentrum bekommen, wäre es früher fertig geworden als die Handballhalle im O1 und die wird wieder eine unendliche Geschichte, wie wir sie vom Tor zur Stadt ja bereits kennen“, prophezeit Schorsch. Beide Originale befürchten, dass die „Hohe Sonne“ dasselbe Schicksal wie der Fürstenhof ereilt. Ferner thematisiert das Duo die Corona- und die Energiekrise, den Pflasterstein- und den Bäckermangel oder die Eiswasser-Duschen in Eisenachs Turnhallen.

Eisenachs Slammer-König Mathias Klaß nimmt in „Erlkönig reloaded“ die Knechtschaft der Arbeit aufs Korn. Fanfarenzug und Samba-Gruppe Sin Nombre spielen sich bei der Walzerparade in prächtigen Rausch, reißen sämtliche Gäste von den Plätzen.

Verabschiedung mit einem stimmungsvollen Liederreigen

Alle Tanzdarbietungen warten mit überwältigenden Choreographien auf wie das Wartburgensemble mit ihrem Fanta-Vier-Medley und ihrer Reise durch die Musikgeschichte, der Tanzverein Eisenach und der SV Wartburgstadt mit der Show „Die goldenen 20er“ oder die Festhallenreinigung mit ihrem Country-Western-Zauber. Der Tanzverein Eisenach kauft mit ihren „Bad Girls“ dem Fernsehballett den Schneid ab.

Der Tanzverein Eisenach und der SV Wartburgstadt mit der irre schrillen Tanzshow „Die goldenen Zwanziger". Foto: Norman Meißner

Auftritt der Samba-Band Sin nombre, die mit ihren Klängen den ganzen Saal von den Stühlen reißt. Foto: Norman Meißner

Der Chor der Blütenfrauen verabschiedet sich nach einem knappen Jahrzehnt mit einem stimmungsvollen Liederreigen von der Bühne. Die Kapelle Hainichfeuer spielt als Dankeschön ein von Torsten Daut umgetextetes Lied. „Ihr wart der Anker in unseren Herzen“, schickt Christiane Tomaske ihren Dank ins Publikum.