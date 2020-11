Furchtlos zum Standesamt

Freitag, der 13. Dieser Tag soll bekanntlich mit größter Vorsicht zu genießen sein, da er Ungemach und Unglück heraufbeschwört. Man kann daran glauben, und etwas behutsamer als sonst durch den Tag gehen. Man kann die Volksweisheit nach der Devise „Jetzt erst recht“ aber ebenso ignorieren. Es soll Menschen geben, die am Freitag, den 13. manche Dinge vorsichtshalber unterlassen. Es gibt aber auch Leute, die der vermeintlichen Gefahr und dem schlechten Omen furchtlos ins Auge blicken.

Dazu gehört ein Paar aus Kammerforst, dass sich heute, am Freitag, den 13. auf der Creuzburg das Ja-Wort gibt. Allen Unkenrufen zum Trotze. Ein zweites angemeldetes Paar hat die Trauung abgesagt, aber nicht wegen des Datums, sondern weil eine Hochzeitsfeier in größerem Umfang coronabedingt nicht möglich ist.

Mehrere Paare haben ihre Eheschließung auf der Creuzburg im November verschoben, heißt es vom Standesamt. Und was im Dezember ist, sei ungewiss. Ist die Gastronomie geschlossen, werden auch Trauungen meist verschoben.

In dieser Woche gab es mit dem 11.11. 2020 noch so ein besonderes Datum mit Alleinstellungsmerkmal. Im Ratssaal in Eisenach waren es zwei Paare, die sich die seltene Zahlenkombination in den Ehering gravieren lassen und heiraten wollten.