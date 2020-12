Fußgänger zwischen Hämbach und Merkers angefahren

Bad Salzungen. Am 26. Dezember gegen 19.50 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass eine dunkel gekleidete Person auf der B 62 von Hämbach kommend nach Merkers läuft, die sehr schlecht zu erkennen wäre, schreibt die Polizeilandesinspektion Suhl in ihrem Bericht. Kurz darauf kam ein Notruf, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, bei dem ein Fußgänger auf dieser Strecke angefahren wurde.

Eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw Renault aus Hämbach kommend in Richtung Merkers fuhr, bemerkte den 40-jährigen Fußgänger zu spät und streifte diesen mit dem Außenspiegel am Arm, so dass dieser verletzt wurde. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Fußgänger ins Klinikum verbracht.