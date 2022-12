Garagenbesitzer löhnen fortan eine Pacht von 180 Euro

Amt Creuzburg. Auslaufen der Ausnahmegenehmigung im Gebiet der ehemaligen DDR zum Jahresende.

Die seit der Wiedervereinigung bestehende und mehrfach verlängerte Ausnahmegenehmigung von Garagenkomplexen auf fremden Grund in den Bundesländern der früheren DDR läuft zum Jahresende definitiv aus. Im Amt Creuzburg verlieren mit diesem Ende im Ortsteil Mihla 96 Garagenbesitzer in der Anlage „Am Hainberg“ ihren Besitz auf fremden Grund sowie in Creuzburg und Buchenau jeweils 40 Garageneigentümer in mehreren zersplitterten Anlagen.

Alle betreffenden Besitzer von Garagen auf kommunalen Grundstücken erhielten eine Einladung der Stadtverwaltung zu zwei Informationsveranstaltung in Creuzburg und in Mihla. Die Veranstaltung für Mihla habe bereits stattgefunden, die für Creuzburg finde im Januar kommenden Jahres statt. „Wir haben einen moderaten Preis vorgeschlagen“, sagt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Fortan sollen die betroffenen Garagenbesitzer im Amt Creuzburg einheitlich eine Pacht von 180 Euro im Jahr zahlen.

„Auf vielen Garagen sind noch Asbestdächer drauf, aber da werden wir keinen allein lassen“, sagt Creuzburgs Ortschef Ronny Schwanz (CDU). Für den Unterhalt der Garagen sind die Nutzer selbst verantwortlich, weil Pachtverträge und keine Mietverträge geschlossen werden.