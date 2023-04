Gasteltern für Sänger aus den USA gesucht

Eisenach. Der Wartburg-College Chor aus Eisenachs amerikanischer Partnerstadt ist im Mai zu Gast. Dafür werden Gasteltern gesucht.

Im Mai tritt der Wartburg-College-Chor aus Eisenachs Partnerstadt Waverly (USA) auf der Wartburg und in der Georgenkirche auf. 1937 gegründet, ist der international gefeierte Chor ein Ensemble mit großer Tradition, der sich alle drei Jahre auf eine Europatournee begibt.

82 Sängerinnen und Sänger verbringen fünf Tage in Eisenach und übernachten bei Gasteltern. Solche werden noch gesucht. Wer die Studierenden des Chores in der Zeit vom 17. bis zum 21. Mai aufnehmen möchte, kann sich bei Eileen Richter, Sachbearbeiterin Repräsentationen, Städtepartnerschaften und Ortsteilräte, unter Eileen.Richter@eisenach.de oder unter Telefon 03691/67 01 04 anmelden. Pro aufgenommenen Gast wird eine Freikarte für ein Konzert, entweder auf der Wartburg (Donnerstag, 18. Mai, 19.30 Uhr) oder in der Georgenkirche (Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr), zur Verfügung gestellt.

Zu kaufen gibt es Karten für die Konzerte auf der Wartburg oder in der Tourist-Information Eisenach, sowie an der Abendkasse.