Gedämpfte Erwartung beim WM-Public Viewing im Schlachthof Eisenach

Jensen Zlotowicz über die ersten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft.

Wen interessiert diese Fußball-Weltmeisterschaft tatsächlich? Möglicherweise stellen sich auch die Initiatoren des Public Viewings im Eisenacher Schlachthof diese Frage. Schließlich haben sie einigen Aufwand dafür betrieben, den Saal bestuhlt, zwei Sportbars aufgebaut. Am Montagabend flimmerten die Spiele Senegal - Niederlande und USA - Wales über die Großleinwand. Am Mittwoch ist das Spiel der Deutschen gegen Japan zu sehen, ab 14 Uhr. Alles andere als gute Voraussetzungen für ein volles Haus. Dafür werden die anderen Vorrundenspiele der Germanen um 20 Uhr angepfiffen. Auch die sind im Schlachthof öffentlich zu sehen.

Grundsätzlich begrüße ich jedes Engagement in Eisenach, etwas auf die Beine zu stellen, den Menschen etwas zu bieten. Allein in diesem Fall habe ich die Befürchtung, dass die Resonanz auf die Spiele in Katar überschaubar sein wird. Die Aura dieser WM und der verantwortlichen Fifa ist wenig dazu angetan, aus dieser WM einen Straßenfeger zu machen. Am Ende könnte es sogar heißen: Stell dir vor Deutschland wird Weltmeister, und keiner geht hin.