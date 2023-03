Ein Gedenkstein in Mechterstädt erinnert an das Massaker von Mechterstädt vor 103 Jahren.

Gedenken an ermordete Männer aus Thal

Mechterstädt. Linke erinnern an das sogenannte Massaker von Mechterstädt im Jahr 1920.

Den Opfern einer grausamen Tat wollen Vertreter der Linken und des Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten am Samstag, 25. März, 11 Uhr, in Mechterstädt gedenken.

Im März 1920 wurden nach dem gescheiterten Kapp-Putsch hier 15 Männer aus Thal von rechten Freikorps-Studenten auf einem Fußmarsch nach Gotha ermordet. Ein Gedenkstein an der Gothaer Straße in Mechterstädt erinnert an die Tat vor 103 Jahren.