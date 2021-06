Am 17. Juni wird an der Gedenktafel am Theaterplatz an die Opfer von Diktatur und Gewalt erinnert.

Gedenken in Eisenach an den Volksaufstand in der DDR

Eisenach. Die Veranstaltung findet am 17. Juni am Theaterplatz statt.

Der SPD-Ortsverein Eisenach lädt ein, am Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR der Opfern von Diktatur und Gewalt zu gedenken. Die Veranstaltung findet am 17. Juni um 17 Uhr am Theaterplatz statt. Die dortige Gedenktafel erinnert an 33 Eisenacher Jugendliche, die 1945 unschuldig verhaftet worden sind. „Für die musikalische Umrahmung konnten wir Almut Heinze gewinnen“, teilt Ortsverein-Vorsitzende Heidrun Sachse mit. Pfarrer Armin Pöhlmann werde ein Friedensgebet sprechen.