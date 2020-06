Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken in Eisenach für Opfer des Volksaufstands von 1953

Auf Einladung der Kreisvorstände von CDU und SPD gedachten Menschen verschiedener Parteien, darunter auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), am Mittwoch der Opfer des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR und der Opfer des SED-Unrechts. Am Theaterplatz legten sie einen Kranz nieder.