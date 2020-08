Geisa: Plakate geben Opfern der SED-Diktatur ein Gesicht

Geisa. Eine Plakatausstellung thematisiert die Verfolgung Andersdenkender. Sie ist in der Gedenkstätte Point Alpha zu sehen.

Trotz Corona-Pandemie eröffnete kürzlich die Wanderausstellung „Mauern – Gitter – Stacheldraht“ im Haus auf der Grenze der Gedenkstätte Point Alpha. Besucher sind eingeladen, sich in Form von Plakaten über die individuellen Schicksale von Repression und Willkür in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zu informieren.

Zur Eröffnung begrüßte Berthold Jost, Vorstand der Point Alpha Stiftung, den ehemaligen politischen Häftling Alexander Bauersfeld stellvertretend für die Union der Opferbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Bauersfeld kritisierte die fehlende kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Teilung und der SED-Diktatur im Geschichtsunterricht. In der politischen Bildung sieht er großen Handlungsbedarf.

Die Ausstellung, die im Jahr 1945 beginnt, soll dazu einen Beitrag leisten und zur Auseinandersetzung anregen. Auf siebzehn Plakaten können sich Interessierte einen Überblick über die politische Verfolgung verschaffen. In ihrer Besatzungszone errichtete die Sowjetische Militäradministration mit deutschen Kommunisten ein Regime nach sowjetischem Vorbild, das Kritik und Widerspruch als Angriff wertete.

Die Wanderausstellung erzählt von den Schicksalen deportierter Frauen und Mädchen, von den in Speziallagern Internierten, von politischen Häftlingen in DDR-Zuchthäusern oder von an der innerdeutschen Grenze Zwangsausgesiedelten.

Die Ausstellung ist bis Ende November im Haus auf der Grenze zu sehen.