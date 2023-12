Geistliches Wort aus Eisenach. Erzählt uns eine Geschichte

Pfarrer Heinz-Josef Durstewitz

Unsere kindlichen Abendwünsche an die Eltern waren gewöhnlich die Bitten: Erzählt uns eine Geschichte. Im Erzählen wurde die Zeit gefüllt mit Menschen und Handlungen, mit Gut und Böse, mit Freundschaft und Bosheit, mit Liebe und Leben. Das Erzählen macht aus der Zeit eine Geschichte, aus der Schulzeit eine Schulgeschichte, aus der Lebenszeit eine Lebensgeschichte, aus dem Weltall eine Weltgeschichte.

Das Weltall ist belanglos. Es wird erst interessant, wenn wir es als Geschichte kennen dürfen. Menschen bekommen für uns Bedeutung, wenn wir ihre Geschichte kennen dürfen. Zeit und Menschen bekommen Sinn, wenn ihre Geschichten erzählt sind. In diesen Tagen des Jahreswechsels erzählen wir gern die Geschichten des vergehenden Jahres. Es wird Geschichte. Es kann betrauert werden oder gefeiert. Was nicht erzählt wird und als Geschichte bleibt, versinkt im Nichts.

Die Bibel philosophiert nicht, ob schon immer ein Weltall da ist oder nicht. Was da ist, erhält Sinn, als Gott es erzählt. „Im Anfang sprach Gott“. Mit der Erzählung Gottes wird aus dem Weltall Weltgeschichte, wird die Welt Wirklichkeit. Gottes Geschichte führt seine Schöpfung ins Paradies. Gott erzählt die Weltgeschichte als Geschichte der Liebe. Adam und Eva dürfen diese Liebesgeschichte zwischen Schöpfer und Schöpfung hören. Mehr noch: Sie dürfen den Geschöpfen Namen geben, sie dürfen von ihnen erzählen. Sie dürfen sich ihre Geschichten erzählen. Sie dürfen die Weltgeschichte Gottes in ihrer Farbe aufleuchten lassen.

Doch erzählen wir Menschen unsere Geschichten auch als Geschichten von Neid und Angst und Größenwahn, als Unterdrückungsgeschichten mit Gewalt und Terror, Zerstörung und Tod. Leicht kann damit die göttliche Weltgeschichte der Liebe übertönt werden. Wenn diese Liebesgeschichte nicht mehr vernehmlich erzählt wird, schwindet auch der Glaube an die Liebe.

Das zu Ende gehende Jahr ist geeignet, als Horrorgeschichte in den Geschichtsbüchern einen Platz zu finden. Vielleicht aber können wir dennoch auch Geschichten der Liebe erzählen, wie der Schöpfer sie unaufdringlich immer weiter erzählt. Weihnachten wurde vom Himmel her verkündet: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf der Erde, die ihn wollen. Den Zugang zum ewigen Frieden Gottes, diese Geschichte kann nur vom Himmel her kommen. Kein Mächtiger dieser Zeit kann diesen Frieden selber schaffen, noch ihn verhindern, auch nicht durch immer neue Gräuelmärchen und immer neue Lügen in veränderten Geschichtsbüchern.

Das neue Jahr ist noch belanglos. Wir wünschen uns, dass es Gestalt bekommt durch die Geschichten des Himmels von der Liebe. Suchen wir sie und erzählen wir sie weiter.

Heinz-Josef Durstewitz ist katholischer Pfarrer im Ruhestand.