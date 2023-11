Geistliches Wort: Dein Nächster ist näher als du denkst

Pastorin Christine Voigt über die Nächstenliebe und St. Martin.

In der Stadt begegnen sie mir leider öfter, die Menschen, die auf der Straße knien und um Geld betteln. Sie rufen gemischte Gefühle in mir hervor. Sie tun mir leid. Einerseits. Andererseits gibt es die organisierte Bettelei. Woher weiß ich denn, dass diese Hilfsbedürftigen wirklich arm oder nur Betrüger sind? Oder selbstverschuldet in Armut geraten sind. Was kann ich schon gegen Armut tun? Müssten nicht Politiker oder Arbeitgeber für mehr Gerechtigkeit sorgen? Oder die Kirchen? Ich zahle doch Steuern auch für staatliche Sozialprojekte und meine Kirchensteuer kommt unter anderem den christlichen Diensten Diakonie und Caritas zugute.

So wie ich hat Sankt Martin, den jedes Kindergartenkind und fast alle Erwachsenen kennen und der an diesem Wochenende im Mittelpunkt zahlreicher Martinsfeste steht, offensichtlich nicht gedacht. Er ist sofort, unmittelbar und direkt auf den Bettler eingegangen. Dich friert? Also brauchst du etwas zum Wärmen. Du bist krank? Also brauchst du Medizin und ärztliche Hilfe. Du hungerst? Also brauchst du etwas zu essen. Du bist durstig? Also brauchst du etwas zu trinken.

Der Bettler fror und Martin teilte seinen großen weiten Mantel, damit sich der Bettler in ein Stück des wärmenden Stoffes einhüllen kann. Das muss seinen Zeitgenossen damals vor 1600 Jahren so sehr imponiert haben, dass sie die Martinsgeschichte weitererzählten und Martin wegen seiner selbstlosen Taten und seines bedingungslosen Glaubens an sein Vorbild Jesus Christus heiliggesprochen wurde.

„Wem soll ich denn helfen? Wer ist denn mein Nächster?“ hat der Schriftgelehrte Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter gefragt. Und Jesus hat ihm keine andere Antwort gegeben als die: Mach im Alltag deine Augen auf. Dein Nächster ist näher als du denkst.

Jesus und Martin sagen mir also: Du brauchst und sollst beim Helfen deinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Aber du darfst und sollst auch nicht dein Herz und deine Hände vergessen. Helfen bedeutet, dort zu unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird und wo immer es im Bereich deiner Möglichkeiten ist. Dabei sind deine Kreativität und Phantasie gefragt und vor allem die Bereitschaft zu teilen und auch dazu, lieber einmal ausgenützt zu werden als einmal zu Unrecht die Hilfe zu verweigern.

Und helfen bedeutet schließlich dem die Hilfe empfangenden Menschen durch die Art und Weise deines Helfens nie seine Würde zu nehmen.

Christine Voigt ist evangelische Pastorin im Pfarrbereich Bischofroda.