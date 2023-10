Geistliches Wort für Eisenach: Jetzt hilft nur noch beten

Johannes Reinhardt schreibt über die Kraft von Gebeten.

„Jetzt hilft nur noch beten!“, so sagen wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Vorausgesetzt, wir sind nicht völlig gegen Religion.

„Jetzt hilft nur noch beten!“, so gestehen wir ein, dass unsere Möglichkeiten erschöpft sind. So viele unendliche Konflikte, unlösbare Nöte, herzzerreißend elende Situationen! Und wir ganz dicht dabei, mit dem Wunsch, irgendwie zu helfen, aber auch dem Gefühl, gar nichts Gutes bewirken zu können.

Wir sehen ja keinen Ausweg. Wir ahnen nicht einmal die Richtung, aus der eine Lösung überhaupt kommen könnte!

Pfarrer Johannes Reinhardt. Foto: Peter Rossbach/Archiv

„Jetzt hilft nur noch beten!“, seufzen wir. Und vielleicht ahnen wir die Richtung ja doch. Beten hilft nicht „nur noch“. Beten ist nicht die letzte Möglichkeit, nachdem alle anderen Lösungsversuche gescheitert sind.

Gebet kann das wohl auch sein. Der letzte Notnagel, Rettungsanker, Strohhalm, den ich ergreife.

Aber wer Gott kennenlernt, versteht mehr und mehr: Beten ist für Christen die erste Option. Denn welche Folgen die Maßnahme bewirkt, die wir heute ergreifen – der ewige Herr der Geschichte, weiß es so viel besser als wir!

Was eine Lösung sein könnte und wie man sie überhaupt erreichen kann – der Schöpfer und Erhalter des Universums kennt die Antwort. Wie Frieden möglich ist, wo Hass zum Himmel schreit – der menschgewordene Richter und Retter kann Herzen verändern. Der auferstandene Gekreuzigte ist das Leben nach dem Tod, die Vergebung nach der Verletzung, die Macht der Liebe nach dem unfassbaren Schmerz.

Lassen wir ihn ran! An eigene und fremde Not. Geben wir ihm den Raum, auf seine göttliche Weise in unsere Welt hineinzuwirken. Freiheitsliebend wie er ist, wartet er, bis wir ihm Platz dafür machen und ein Fenster in seine himmlischen Möglichkeiten öffnen.

Das ist Beten: Die Welt, den Schmerz, den Krieg Gott hinhalten und hoffen. Das ist das Beste, was wir tun können. Immer. Und als Erstes. Und es wird die Welt und es wird uns zum Guten verändern. Jesus spricht: „Bittet, und es wird euch gegeben!“ (Matthäus 7,7).

Johannes Reinhardt ist evangelischer Pfarrer in Seebach, Thal und Kittelsthal.