Geistliches Wort: Geduld ist das Stichwort dieser Tage

Gerade in dieser Zeit ist Geduld wichtig. Die lehrt uns Gott, sagt Pfarrer Christian Müller aus Neukirchen.

Es ist Bärlauchzeit! Oder eben noch nicht. An manchen Stellen im Hainich sind die ersten grünen länglichen Blätter zu sehen. Doch die Bärlauchzeit ist noch nicht da. Es dauert noch, bis der Waldboden grün glänzt und die Luft nach Bärlauch duftet.

Doch schon die ersten Wanderer machen sich auf in den Hainich, um nachzusehen, wie es um den Bärlauch aussieht. Doch es braucht noch Geduld. Geduld ist das Stichwort dieser Tage.

Gerade ist der Lockdown bis 18. April verlängert worden. Wie lang soll das noch so weitergehen? Wie lang müssen wir noch mit den Einschränkungen und den täglich neuen Bestimmungen leben? Wir sollen geduldig sein, sagt man uns, dann wird alles gut. Doch die Geduld scheint so etwas wie einen Tank zu haben. Und irgendwann ist der alle. Dann wird es zur Qual. Aus Ungeduld wird Ärger und Zorn. Ich suche für mich nach Punkten und Gedanken, die mir meinen Ungeduld erträglich machen, die meinen Gedulds-Tank wieder füllen helfen. In den Psalmen steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte (Psalm 103:8).

Da hat einer ganz viel Geduld: Gott. Er hat Geduld mit uns! Immer wieder tun Menschen das, was sich gegen Gottes gute Ordnung für uns Menschen wendet. Wir beharren auf unseren Wegen, die oft genug in die falsche Richtung gehen, die mehr nach dem eigenen Gewinn gehen, als nach einer guten Gemeinschaft. Und Gott bleibt geduldig mit uns Menschen. Er hat uns versprochen, sich nicht mehr gegen die Menschen zu wenden. Und er bleibt dabei. Aber auf der anderen Seite fordert er von uns Geduld. Geduld wenn es darum geht, wie schnell sich die Welt ändern kann, wie schnell sich etwas zum Guten wendet. Es muss wachsen, wie Saat, die aufgeht und langsam zur Frucht reift. Vielleicht sind das Bilder, die mir zeigen, wie weit meine Geduld reichen muss.

Und zwischendurch brauche ich nur noch wenig Geduld, um frische Bärlauchbutter zu genießen.