Geländewagen kracht in Eisenach in Linienbus

Ein Busunglück ereignete sich am späten Freitagnachmittag im Kreuzungsbereich der Hospitalstraße und der Rennbahn in Eisenach. Der 48-jährige Busfahrer der Linie 160, der Mühlhausen über Berka/Hainich mit der Wartburgstadt verbindet, wollte von der Mühlhäuser Straße kommend die Rennbahn geradeaus überqueren und in die Hospitalstraße einfahren. Ein 62-jähriger Landrover-Fahrer, der die Rennbahn aus östlicher Richtung befuhr, kollidierte gegen 17.20 Uhr im Kreuzungsbereich mit der linken Seite des Linienbusses. Der Busfahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet und versuchte noch nach rechts auszuweichen. In der Wucht des Aufpralls krachte der Bus in das Fußgänger-Schutzgeländer unter der Bahnunterführung.

Zur Unfallaufnahme rückte die Polizei aus und vorsorglich auch ein Krankenwagen des Rettungsdienstes. „Es ist niemand verletzt worden. Beide Fahrer und auch die beiden Fahrgäste im Bus blieben unverletzt“, sagte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Gotha. Beide Fahrzeuge erforderten einen Abschleppdienst. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit rund 17.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung in Betrieb. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.