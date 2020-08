Geld für Kinder und mehr Digitalisierung

Das Jobcenter Eisenach hat einen Bus im Stadtverkehr mit Werbung für die Leistungen des Jobcenters umgestaltet. VUW-Mitarbeiter Lukas Rudloff brachte die Banner auf dem Bus an.

„Wir wollen damit auch dem negativen Hartz-IV-Image entgegentreten. Das haben nämlich weder unsere Kunden noch unsere Mitarbeiter verdient“, führt Babette Eichenauer, Vize-Chefin des Eisenacher Jobcenters, einen Grund an, warum sich das Jobcenter gerade mal wieder auf ungewöhnliche Wege begibt. Schließlich würden jährlich 700 bis 800 Menschen mit der Hilfe der Mitarbeiter in der Thälmannstraße, aber vor allem aufgrund ihrer eigenen Motivation, ihrem Willen zur Weiterbildung, ihrem Engagement den Weg wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt finden.