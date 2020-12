Geld für neue Traglufthalle beschlossen

Grünes Licht hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag dieser Woche für die Idee, eine Traglufthalle anzuschaffen, gegeben. Die Planungen dazu haben bereits begonnen (unsere Zeitung berichtete). Einstimmig befürwortete das Stadtparlament, dass die Stadt zur Umsetzung dieses Vorhabens überplanmäßig 1,1 Millionen Euro ausgeben darf. Laut Michael Klostermann (SPD) seien das nicht verbrauchte Haushaltsmittel, die im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) erklärte, der Bedarf für so eine Halle sei da. Durch die Sperrung der Jahnhalle und die Sanierung weiterer Sportstätten muss dringend eine Lösung her, um Schulsport und Vereinssport in Eisenach weiter gewährleisten zu können.