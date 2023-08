Gelöbnis in Schweina

Schweina. Feierliche Vereidigung der Salzunger Grenadiere.

Am Donnerstag, dem 31. August findet um 18 Uhr in Schweina auf dem Gelände von „Pfeifen & Holz“ das feierliche Gelöbnis von rund 120 Rekrutinnen und Rekruten des Panzergrenadierbataillons 391 „Salzunger Grenadiere“ statt. Die Veranstaltung ist öffentlich. Bereits ab 14 Uhr beginnt das Rahmenprogramm mit einem Familientag rund um die Friedrich-Fröbel-Halle Schweina. Mehr als 800 Gäste werden erwartet. Im Zuge der Veranstaltung kommt es bereits ab dem 30. August und am 31. August ganztägig zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Umgebung des Geländes Pfeifen & Holz ist nur in einem Einbahnstraßenring befahrbar, Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt.