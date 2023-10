Gemälde und Aquarelle auf der Creuzburg

Creuzburg. Eine neue Ausstellung im Gelben Haus auf der Burg Creuzburg widmet sich Erich Wattenbach. Der Kunstmaler und Lehrer ist in Creuzburg geboren.

Der Burg- und Heimatverein Creuzburg und die Stadt Amt Creuzburg laden zur Eröffnung der Ausstellung „Erich Wattenbach – Gemälde und Aquarelle“ für Sonnabend, 21. Oktober, um 16 Uhr ins Gelbe Haus der Burg Creuzburg ein. Der Kunstmaler und Lehrer Erich Wattenbach wurde 1905 in Creuzburg geboren. Seinen Lebensmittelpunkt hatte er später in Vacha, wo er 1992 gestorben ist.

Wattenbach lernte Dekorationsmaler. Er studierte an der Kunstakademie in Berlin und an der Pädagogischen Hochschule Erfurt. Anschließend arbeitete er als Lehrer für Kunsterziehung und Kunstgeschichte an der Oberschule in Vacha. Eng war er außerdem mit der Malschule des in Dermbach lebenden Malers und Grafikers Werner Schwarz (1924-2010) verbunden.

Erich Wattenbach war an der Restaurierung der historischen Wandfresken im Eingangsportal des Rathauses Vacha sowie dem aus Eisen geschmiedeten Stadtwappen im Ratskeller von Vacha beteiligt.

Die Ausstellung zeigt neben seinen eigenen Aquarellen und Gemälden auch Kunstwerke aus Wattenbachs privater Sammlung, darunter ein Aquarell mit der Ansicht von Stadt und Burg Creuzburg und eine Madonna eines befreundeten Holzbildhauers.

Kunstwissenschaftler Frank Nolde führt in die Ausstellung ein.