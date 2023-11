Reinis Jaunais tritt Freitag in der Leselust auf.

Gemälde von Emotionen und Reise-Abenteuern: Reinis Jaunai in der Eisenacher Buchhandlung „Leselust“

Eisenach. Lettischer Musiker Reinis Jaunais gastiert mit seiner Gitarrenmusik in Eisenach.

Zu einem Konzert mit Reinis Jaunais aus Lettland wird für Freitag, 24. November, 18.30 Uhr, in die Buchhandlung Leselust in der Georgenstraße 2 in Eisenach eingeladen. Reinis Jaunais ist ein reisender Gitarrist aus Riga (Lettland), der seit vielen Jahren durch ganz Europa tourt und dabei seine außergewöhnlichen Gitarrenkünste und Songs teilt. Reinis nutzt verschiedene Techniken des Gitarrenspiels, darunter Tapping, Percussiv und Fingerpicking.

Auf seinen Reisen durch Europa, Neuseeland und Asien begann er eigene Musik zu komponieren, verinnerlichte dabei aber auch die Klänge der jeweiligen Länder. Seine Musik beschreibt er als Gemälde von Emotionen und Reise-Abenteuern. Die teils sehr rhythmischen und perkussiven Melodien, teils aber auch weichen und melodischen Strukturen werden dem Publikum in einer energiegeladenen Performance dargeboten.

„Musik ist meine Leidenschaft und ich fühle mich immer unglaublich glücklich, wenn ich vor Publikum spiele, sei es für eine einzige Person in einem kleinen Café oder in einem vollen Konzertsaal.“ Reinis Jaunais hat seit 2013 zehn Solo-Alben veröffentlicht.

Ticket-Reservierung unter Telefon: 03691 / 733822.