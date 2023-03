Gemeinde Hörselberg-Hainich sucht noch Schöffen

Behringen. Gemeindeverwaltung von Hörselberg-Hainich sucht ehrenamtliche Laienrichter. Es gibt bisher viel weniger als die nötigen zwölf Bewerberinnen und Bewerber.

Die Verwaltung von Hörselberg-Hainich macht darauf aufmerksam, dass in der Gemeinde noch Frauen und Männer gesucht werden, die am Amtsgericht Eisenach und am Landgericht Meiningen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen möchten. Die Gemeinde kann mindestens zwölf ehrenamtliche Schöffen stellen, acht stehen bislang auf der Vorschlagsliste. Interessierte Bewerber können sich bei Anke Schwerdt, Telefon: 036254/ 73 023 melden.