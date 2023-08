Gemeinschaftsgarten in Wutha-Farnroda soll bald blühen

Wutha-Farnroda. Nachbarschaftstreff der Naturfreunde sucht noch weitere Mitstreiter für Projekt auf dem Mölmen.

Auf einer Fläche auf dem Mölmen in Wutha-Farnroda, an der Ecke von Ringstraße und Am Rotberg, soll es bald blühen. Der örtliche Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“ hat in einem Workshop mit dem Jugendclub der AWO gemeinsam dort Hochbeete aufgestellt.

Wie Koordinator Ömer Inanc Egilmez von den Naturfreunden Thüringen weiter mitteilt, wird die Fläche von der Wohnungsgesellschaft Wutha-Farnroda kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit dort ein Gemeinschaftsgarten entstehen kann.

Wohnungsverwaltung stellt Gartenfläche zur Verfügung

Am vergangenen Mittwoch haben die Jugendlichen gemeinsam mit Menschen aus dem Nachbarschaftstreff insgesamt zehn Hochbeete auf der einen halben Hektar messenden Fläche zum Anbau fertiggemacht. Nun sollen die Beete noch zügig bepflanzt werden. Nach getaner Arbeit entspannten sich die Jugendlichen beim gemeinsamen Spiel.

Die Idee, auf dem Areal eine Art von Gemeinschaftsgarten anzulegen ist nicht neu, wird aber jetzt dank mehrerer Akteure endlich konkreter. Die Naturfreunde Thüringen e.V. und Partner aus dem Netzwerk „Miteinander-Füreinander“, die Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda sowie die Wohnungsgesellschaft Wutha-Farnroda mbH setzen sich dafür ein, die Fläche zu einem Gemeinschaftsgarten umzuwandeln.

„Auf dem Gelände sollen noch ein Grillplatz und Spielplatz für Kinder errichtet werden. Dafür braucht es aber noch mehr helfende Hände“, erklärt Ömer Inanc Egilmez. Darum sucht der Nachbarschaftstreff „Hallo Nachbar*in“ weitere Menschen, die Interesse an dem Projekt eines Gemeinschaftsgartens zeigen. Wer mitgärtnern möchte oder sich nur erst einmal über das Projekt informieren will, der kann am Montag, dem 21. August, um 18 Uhr zum Nachbarschaftstreff in der Ringstraße kommen. Gemeinsam sollen dann Pläne geschmiedet werden.