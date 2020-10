Er war einer der entscheidenden Köpfe der friedlichen Revolution in Eisenach. Zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ erinner wir in einer kleinen Serie an den Eisenacher Arzt Gerhard Friedrich Hasse, der 2001 im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

Nachdem die friedliche Revolution auch in Eisenach 1989 ihren Anfang genommen hatte, gehörte der Mediziner zu denen, die auf ihren Verlauf mehr als andere einzuwirken vermochten. Die Revolution entriss ihn dem Alltag, sie trug ihn empor und sie lud ihm Verantwortung auf.

In den Jahren, die der Revolution vorausgingen, glich Eisenach den anderen Städten in der DDR. Es herrschte Mangel an Lebensmitteln. Den Handwerkern fehlte es an Material, um Reparaturen auszuführen. Entlang den engen Straßen waren viele Wohnhäuser, ja ganze Straßenzüge verfallen. Die Luft war in der Stadt stark belastet, weil einzig Braunkohle als Heizmaterial verwendet wurde. Aus den Lageberichten der Staatssicherheit geht hervor, wie unzufrieden viele Menschen in jenen Jahren mit den Zuständen in Eisenach gewesen sind.

Blick in die Eisenacher Henkelsgasse, Ende der 1980-er Jahre Foto: Ulrich Kneise, Eisenach/Stadtarchiv

Gorbatschows Politik erfüllt auch in Eisenach Menschen mit Hoffnung

Die Menschen litten nicht nur unter den schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, sie litten auch unter der Diktatur der SED. Auf die Staatssicherheit gestützt, die der SED „Schild und Schwert“ bedeutete, ging die Partei gegen jene vor, die sich auf eine Weise äußerten, die ihren Ansichten entgegengerichtet war. Sie schüchterte ihre Gegner ein, sie warf sie ins Gefängnis oder trieb sie außer Landes. Sie bekämpfte die Kirchen, sie unterdrückte die Meinungs- und die Pressefreiheit. Mitarbeiter der Stasi überwachten auch in Eisenach die Menschen und brachen jeden Widerstand.

Gorbatschows Politik, die in den Schlagworten „Perestroika“ und „Glasnost“ einen prägnanten Ausdruck fand, erfüllte auch in Eisenach die Menschen mit Hoffnung, jene, die das Regime abschaffen wollten, als auch jene, die die Krise mit Reformen überwinden und so die Herrschaft der SED aufrechterhalten wollten. Nachdem sich im Sommer 1989 zwischen Ungarn und Österreich der „Eiserne Vorhang“ gehoben hatte, flohen Tag für Tag Tausende von Menschen aus der DDR, um über geöffnete Grenzen in die Bundesrepublik zu gelangen. In jenem Sommer mündete die Krise, die Staat und Gesellschaft seit langem ausgehöhlt hatte, in eine Revolution ein, die friedlich verlaufen sollte. Es war ein Prozess in Gang gekommen, an dessen Ende im Oktober 1990 die Einheit Deutschlands stand.

Wer im Herbst des Jahres 1989 den Mut aufbrachte, die Nöte der Menschen aufzugreifen und sie im Angesicht eines Regimes, das sich die Macht nicht entreißen lassen wollte, offen auszusprechen, vermochte schnell an Einfluss zu gewinnen und aus dem Tross der Revolution zu ihren Wortführern aufzusteigen. Gerhard Friedrich Hasse zählte zu den Männern und Frauen, die im Herbst 1989 furchtlos jenen Menschen in Eisenach vorangingen, die die Zustände in der DDR überwinden und in einem demokratischen Staatswesen leben wollten.

Autor Bernd Jeschonnek Foto: Peter Rossbach

Im Jahre 1925 als Sohn eines Pfarrers geboren, studierte Gerhard Friedrich Hasse nach dem Zweiten Weltkrieg Medizin. In der Soldatenzeit hatte er zum christlichen Glauben gefunden.

Fortan habe ihn Gott, bekannte er, im Leben geleitet. Von 1960 an leitete der Mediziner 32 Jahre lang das Diakonissen-Krankenhaus in Eisenach. Hier wurde er „reichlich mit der Staatsmacht konfrontiert ..., vor allem mit den Folgen der Planwirtschaft“. Immer wieder äußerte er sich kritisch zu den Zuständen in der DDR, obwohl er – wie er im Rückblick bekannte – die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Gemeinschaft im Freundeskreis „dankbar zur Kenntnis“ nahm. Seine Patienten hatten Vertrauen zu einem Arzt, der sich von einem christlichen Ethos leiten ließ. Von Inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi von 1974 an bespitzelt, empfand sich Hasse als „Oppositionellen der ersten Stunde“, als einen „Feierabendpolitiker“, der in die Politik „gestoßen“ worden war. „Gottes Fügung“ habe ihn „in die Politik getrieben, und er habe sich „dieser Aufgabe gestellt“.

Als er im Oktober 1989 in Eisenach eine führende Rolle zu spielen begann, hatte er nur vage Vorstellungen davon, was für eine Gesellschaft die Revolution hervorbringen sollte.

Hasse erhoffte sich – wie viele andere auch – zunächst nicht die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Er strebte vielmehr einen reformierten sozialistischen Staat, eine „bessere DDR“, an, die auf den christlichen Glauben gründete, für soziale Gerechtigkeit einstand, sich für eine saubere Umwelt einsetzte und grundlegende Menschenrechte garantierte. Entschieden stand er dafür ein, die Willkürherrschaft der SED zu beseitigen.

„Wir dürfen nie vergessen...“, mahnte er 1990, „welche Unterdrückung und welcher Gesinnungsterror hinter uns liegen.“