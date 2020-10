Gerstungen: Erinnerung an Geschichte im Eilzugtempo

Wie die Deutsche Einheit selbst hatte sicher auch ihr 30. Jahrestag am 3. Oktober viele, ganz unterschiedliche Facetten. In Gerstungen präsentierte Museumsleiterin Katharina Dötterl aus gegebenen Anlass eine zwölfteilige Tafel-Ausstellung, die bei älteren Einwohnern gewiss zahlreiche Erinnerungen wach ruft, gute wie auch schlechte, und die bei dem einen oder anderen Jugendlichen sogar lokalgeschichtliches Interesse befördern könnte.

Diverse „Rückblicke einer Region“, so der Titel der Schau, nehmen ins Visier, was den hier lebenden Menschen bekannt ist, teilweise vielleicht auch schon in Vergessenheit geriet oder eben als die „neue Normalität“ schon gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ausgang sind die verschiedenen Grenzsituationen, wie sie rund um Gerstungen, um Neustädt/Sallmannshausen oder Lauchröden/Herleshausen existiert haben.

Schautafeln illustrieren Politik und Leben in den Gemeinden des Werratals vor 30 Jahren fiel. Foto: Stefanie Krauß

Drei Schautafeln widmen sich den Ereignissen des Wendejahres ´89, als plötzlich das Volk seine Politiker vor sich her trieb, als Mauern und Zäune fielen und Trabis gen Westen rollten, und skizzieren das Jahr 1990, als jeder Tag etwas Neues brachte und Geschichte im Eilzugtempo geschrieben wurde. Wer sein Handy zur Hand hat, kann sich beispielsweise auch über das Einscannen von QR-Codes eine kurze Sequenz der Rede von Hand-Dietrich Genscher in der Prager Botschaft anschauen, als der damalige Außenminister 1989 kurz vor dem Mauerfall den dort im Garten campierenden, geflohenen DDR-Bürgern mitteilte, dass ihre Ausreise genehmigt ist. Und auch die legendäre Pressekonferenz von Günther Schabowski, Mitglied des SED-Zentralkomitees, am Abend des 9. November 1989, auf diese Art über das Handy abrufbar. Es ist die Pressekonferenz, in der er ungeplant quasi die sofortige neue Regelung für Reisen in den Westen bekanntgab und so einen Massenansturm auf die Grenzübergänge auslöste.

Ein besonderen Fokus legt die Ausstellung auf den Grenzbahnhof Gerstungen, der eine Drehscheibe des Bahnverkehrs war. 800 Menschen arbeiteten dort, heute niemand mehr. Dort wurde der Binnenverkehr, der Güterverkehr und der Interzonenverkehr in den Westen abgewickelt. Die Schau zeigt einstige Funktion des Bahnhofes und seinen Stellenwert und wie sich dies nach der Wende entwickelte.

Auf den Tafeln neun und zehn lässt Katharina Dötterl die markantesten Begebenheiten der Jahre zwischen 1991 bis 2018 Revue passieren als unverzichtbare Gedächtnisstützen, die schließlich durch dokumentierte Aussagen von Zeitzeugen und deren Meinung zur deutschen Einheit ergänzt werden.

Eröffnet wurde die Schau in Gerstungens neuem Bürgerhaus, eingebunden in eine geradezu maßgeschneiderte Veranstaltung, zu der neben Dötterl auch die Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) begrüßten. Das Programm nahm den Ausstellungstitel auf und bot weitere Facetten des regionalen Gedächtnisses. Trotz Corona und unter eingehaltenen Hygieneregeln hatten sich um die 50, 60 Gäste eingefunden; im großen Saal konnten sie sich locker verteilen.

Nun sind die die Exponate wieder im Werratalmuseum im Gerstunger Schloss, wo sie von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr (und nach Vereinbarung) noch bis 31. Oktober zu besichtigen sind.