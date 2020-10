Gerstungen und die Wende: Auf abduckende Köpfe folgt der aufrechte Gang

Ursula Ziel betrachtet nachdenklich eine Fotografie in ihren Händen. Das leicht vergilbte Bild dokumentiert die erste Veranstaltung furchtlos Aufbegehrender gegen das DDR-Regime im November 1989 im Kulturhaus des Betriebsteils Gerstungen des VEB Thüringer Dachziegelwerke. Auffällig ducken in der unsicheren Wendezeit die Abgebildeten Manfred Schramm und Werner Hartung ihre Köpfe vor dem Fotografen ab; Jahre später können beide aufgrund ihrer Leistungen als Bürgermeister erhobenen Hauptes durch Gerstungen schreiten.

Ursula Ziel gehört seinerzeit zu den ersten Mutigen, die in der uniformdominierten Gemeinde Gerstungen sich für nötige Veränderungen bekennen. Uniformen von Grenztruppen, Zoll, Passkontrollorgane, Reichsbahn, Transportpolizei sowie Volkspolizei und der Abschnittsbevollmächtigten dominieren das Bild des Grenzortes. „Und alle hatten ihre Helfershelfer“, denkt die gebürtige Neuenhoferin auch an die 16 offiziellen und zahlreichen inoffiziellen Stasi-Mitarbeiter von Gerstungen. Sie erhält, als 1975 ihre Fähigkeiten als Lehrerin an der Polytechnischen Oberschule Gerstungen gefragt sind, eine der begehrten Neubauwohnungen in einem der gerade fertiggestellten Blöcke des Honeckerschen Wohnungsbauprogramms. „Überall im Wohnblock hat man das Stiefelgeklapper gehört“, erinnert sie sich.

Nicht was man macht, sondern wer es macht, ist entscheidend

Ein anderer Block, der heute zum Gymnasium der Einheit gehört, dient damals als Wohnheim für Genossen, die zwischen Dienstschluss und Dienstbeginn nicht ihr Zuhause erreichen können. „Bernd Bürger aus Hörschel hat uns vom Runden Tisch damals das Gebäude gezeigt und ich war erstaunt, dass jedes Bett gleich mit zwölf verschiedenen Telefon-Anschlüssen ausgestattet war.“ An dieser Erkundung nehmen auch Bürgerrechtler aus Berka/Werra und Dippach teil.

Da für Gerstungen striktes Demonstrationsverbot bestand, laufen die Bürgerrechtler über Wiesen in die Berkaer Kirche, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Dort ist die Stationierung linientreu Uniformierter nicht so erdrückend wie in Gerstungen. „Es war schon auffällig, dass viele Männer in Ledermantel oder Trenchcoat dabei waren, die nie zuvor in der Kirche waren“, denkt die einstige Pädagogin an die Werktätigen des VEB Horch und Guck.

Als POS-Lehrerin ist Ursula Ziel angehalten ihren Schülern stets kapitalistische Schmutz- und Schundliteratur abzuknöpfen. „Wenn die Kinder etwas mit in die Schule gebracht haben, konnte man nicht anders, es hätte ja immer ein Test sein können“, erzählt die Gerstungerin, die sich selbst als „Kind der DDR“ bezeichnet. Eine Kollegin knöpft einem Schüler eine der begehrten Zündplätzchen-Pistolen ab. Wenig später ist die Waffe im Rathausgarten wieder im Einsatz; der Sohn der Kollegin fand daran Gefallen.

Da mangels Streckenelektrifizierung Lokführer der Deutschen Reichsbahn auch ins Bundesgebiet bis zum Bahnknoten Bebra vordringen können, lassen sie die Gelegenheit nicht verstreichen, um begehrte Konsumgüter aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet in das Territorium der real existierenden Mangelwirtschaft zu schleusen. Auch am Gerstunger Bahnhof aus Westzügen konfiszierte, die DDR-Zollbestimmungen verletzende Waren und Zeitschriften landen mitunter in verschiedenen Haushalten der Grenzgemeinde.

Schüler demonstrieren gegen ihre Entlassung

Die scheinbar eine Ausgabe des SED-Zentralorgans Neues Deutschland (ND) studierende Frau eines hohen Funktionärs ertappt Ursula Ziel beim Friseur: Während sich am ND keine Seite bewegt, rascheln dahinter unaufhörlich die Seiten eines westdeutschen Klatschblattes. „Gerstungen war für mich ein Ort, wo es nicht entscheidend ist, was man macht, sondern wer es macht und genauso war es nicht entscheidend, was man sagt, sondern wer es sagt“, denkt Ursula Ziel an die bedrückende DDR-Zeit in Gerstungen zurück. Sie bleibt standhaft, wird nie Genossin der SED, schließt sich aber dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) an.

Dreimal nimmt Ursula Ziel in der Wendezeit auf Einladung von Gerstungens damaligen Bürgermeister Günter Stein an Zusammenkünften des Runden Tischs teil. Schwerpunktmäßig debattieren die Anwesenden über Versorgungsengpässe.

Nach ihrem Schulabschluss 1960 absolviert die heute 77-Jährige in der Zeit des Mauerbaus und des legendären Gagarin-Weltraumflugs eine Ausbildung zum Elektromechaniker im VEB Schaltgeräte Eisenach. Bis sie im September 1963 weiter studieren kann, arbeitet sie mit Erzieheraufgaben an der Oststadtschule unter Direktor Lempio und organisiert viele Spielenachmittage. Ihre Freundschaftspionierleiterausbildung bis 1965 am Institut für Lehrerbildung in Droyßig wird Ursula Ziel zum Verhängnis. Das junge Land Thüringen entlässt 1991 alle Lehrer, die in Droyßig studiert haben. „Ich war in Droyßig, bevor Volksbildungsministerin Margot Honecker Droyßig zur sozialistischen Kaderschmiede machte“, sagt die Pädagogin. Ihr Einspruch interessiert damals nicht, auch nicht der Sympathie-Schülerstreik vom 10. Juni 1991.