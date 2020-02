Gerstungen wie Ruhla: Besuchern stehen Türen offen

Vor allem für die Elftklässler der Gymnasien in Ruhla und Gerstungen gab es nach dem Tag der offenen Tür am Samstag nur eine kurze Verschnaufpause bis zum Rosenmontagsprogramm, das traditionell von dieser Klassenstufe gestaltet wird, in Gerstungen wie in Ruhla. Im Atrium beziehungsweise in der Bermbachtal-Sporthalle ging es närrisch und hoch her.

So war das, nur ohne Kostümierung, auch am Samstagvormittag als die Gymnasien mit einer Flut von Präsentationen, Vorträgen, Mitmachangeboten, Ausstellungen und Darbietungen aufwarteten. Schulleitungen, Elternvertreter und Mitglieder des Fördervereins standen den Gästen Rede und Antwort.

Sowohl in Gerstungen als auch in Ruhla erlebte der Tag der offenen Tür eine musikalisch-kulturelle Eröffnung, dem sich am Schweitzer-Gymnasium gleich „Märchenhaftes Theater“ anschloss. Das Ensemble begab sich dann in den Wiederholungsmodus. Im Vorfeld dieses Schaulaufens hatten verschiedene Klassen auf diesen Tag mit Projekten und Darbietungen hingearbeitet. Was die Bläserklassen in Gerstungen, war die Theaterdarbietung der Klasse 6 in Ruhla. Vom Keller bis unter das Dach herrschte Gewimmel und Leben im Haus. Fünft-, Sechst- und Siebtklässler waren am Schweitzer-Gymnasium am Samstag besondern gefordert.

Musikalische und sportliche Talente stehen im Rampenlicht

Führungen durch die Schulen für potenzielle Schuleltern und deren Sprösslinge sind an solchen Tagen eine Selbstverständlichkeit. Am Gymnasium Ruhla hatte dieser Rundgang doppelten Wert, schließlich hat die Schule ein nagelneues Haus zu bieten. Bei der Turnvorführung in der Sporthalle demonstrierten Schüler des Schweitzer-Gymnasiums, dass sportliche Talente an dieser Schule keine Mangelware sind. Die Gerstunger Penne kann ihrerseits mit einigen Musikern besonderer Güte wuchern. Schulleiter Gerald Taubert, selbst ambitionierter Band-Chef und Musiker, freut sich über solche Talente selbstredend.

Am Tag der offenen Tür am Gymnasium Ruhla gab es auch Einblicke in den Naturkundeunterricht. Foto: Gymnasium Ruhla

Aber auch sportliche Aushängeschilder hat das Gerstunger Gymnasium. So demonstrierten Melina Clair Gebhardt, Lisa Hildebrandt und Hanna Schmitt (alle Klasse 6) eindrucksvoll ihr Können beim Kunstradfahren, dass sie beim RV Ronshausen trainieren. Die Mädchen kommen wie viele andere aus dem benachbarten Hessen an die „Schule der Einheit“ nach Gerstungen.

Schulen kooperieren mit Wirtschaft

Kontakt zur Wirtschaft wird in beiden Schulen gepflegt und intensiviert, das Ruhlaer Gymnasium ist nicht umsonst Umwelt-, Praxis- und Mint-Schule, bei Letzterem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik also besonders auf Zack. Schon ab Klasse 7 wird in Ruhla mit Blick auf Neigungen und individuelle Förderung differenziert, für zwei, drei Unterrichtsstunden der Klassenverband dabei neu gemischt. Das Gymnasium gehört zu den wenigen Schulen der Region, die beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ nicht nur die Ausschreibung lesen, sondern auf Landesebene erst im Vorjahr auch Erfolge vorzuweisen haben.

In Gerstungen spendierte die Firma Hirschvogel (Marksuhl) der Schule gerade 350 Euro für die Anschaffung eines Smart-Sensor-Messsystems für das Fach Chemie. Standortleiter Michael Kaffee, selbst vor Ort, versprach Chemie-Lehrerin Monique Koch einen kleinen finanziellen Nachschlag.