Gerstunger Gemeinderat tagt

Gerstungen. Der Gemeinderat Gerstungen tagt am 28. September im Rautenkranz.

Ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept will der Gemeinderat Gerstungen in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. September beschließen. Zudem werden die angespannte Haushaltssituation und die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Industriegebietes „Meileshof“ in Marksuhl Thema in der öffentlichen Sitzung ab 17.30 Uhr im Rautenkranz sein. Über die Verwendung der Feuerwehrfördermittel berät der Rat ebenso wie über eine veränderte Hauptsatzung. In letzterem wird es unter anderem um kommunale Mitbestimmungsstrukturen gehen.