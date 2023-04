Gerstunger lesen Manfred Schramm

Gerstungen. Im Zeichen des Gerstunger Hobby-Autors Manfred Schramm steht ein Leseabend des Kunstverein im „Laden“.

In Erinnerung an den 2021 verstorbenen Gerstunger Lehrer und Bürgermeister Manfred Schramm und dessen literarisches Werk lesen Kulturbürger aus dem Raum Gerstungen am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr im „Laden“ des Kunstvereins an der Karlstraße aus seinen Werken.

Der Lehrer hatte sich früh auch als Autor verdient gemacht. Um Werke publizieren zu können, hatte Schramm seine Manuskripte teils in die Bundesrepublik schmuggeln lassen. Dort wurden sie unter Pseudonym verlegt. Dazu gehört Das Kreuz aus dem Bielstein. Aus dem Sagenschatz des Werratals von der Horngruppe bis zum Heldrastein. Im „Laden“ lesen unter anderem Weggefährten wie Siegfried Sode, Joachim Kramer, Ines Stützel, Arne Panke und Harry Weghenkel.